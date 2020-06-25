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إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا

إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا
http://almnatiq.net/?p=877953
المناطق _ جنيف

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023 إلى أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوز ملفهما المشترك لاستضافة البطولة على الملف الذي تقدمت به كولومبيا.
ونالت أستراليا ونيوزيلندا أعلى نتيجة في تقرير التقييم الفني للملفات من جانب فيفا، حيث حصل ملفهما على 1ر4 درجة من 5 درجات، فيما حصل الملف الكولومبي على 8ر2 درجة.

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