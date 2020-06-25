احدث الأخبار

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
أبرز المواد
 إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا
أبرز المواد
 المملكة تحقق تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمحافظة أملج
منطقة تبوك
 موارد الرياض يضبط مخالفات لقرار توطين نشاط المركبات
منطقة الرياض
 افتتاح العيادة الافتراضية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 المملكة تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان
أبرز المواد
 فيروسات تغزو البكتيريا قد تساعد في خفض وفيات فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة تبوك تشرف على ذبح أكثر من 90 ألف رأس من الأنعام خلال فترة جائحة كورونا
منطقة تبوك
 المملكة ترحب بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية
أبرز المواد
 “الدرعية” أيقونة التاريخ السعودي التي تعود بالزمن 574 عامًا
أبرز المواد
 عامل بسيط يجد “كنزا” ويصبح مليونيرا “في لحظة”
أبرز المواد
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أبرز المواد
إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا

إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا

أبرز المواد
المملكة تحقق تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية

المملكة تحقق تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية

أبرز المواد
إزالة تعديات بمحافظة أملج

إزالة تعديات بمحافظة أملج

منطقة تبوك

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
http://almnatiq.net/?p=877956
المناطق _ الرياض

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في دورتها العادية (111) بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.
وفي مستهل الاجتماع أوضح المهندس الراجحي أن المنظمة تعقد الاجتماع تتمة لدورها الفعال في دعم التنمية الإدارية في العالم العربي, مؤكدًا أن هذه الجائحة سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في أوطاننا واستشعارها لدورها الهام في التكيف مع الوضع الحالي من خلال الظهور بتشريعات وقرارات ترمي للتخفيف من آثار هذه الجائحة.
وناقش أعضاء المجلس جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم العربي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنموية، حيث أثنوا في الوقت نفسه على دور الأجهزة الحكومية في العالم العربي لتضافر جهودهم للتصدي لهذه الجائحة.
هذا وتم خلال الاجتماع مراجعة ميزانية المنظمة للعامين القادمين، وأكد الجميع حرصهم على دعمها لما لها من دور هام في تحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في الأوطان العربية.
كما ثمّن أعضاء المجلس الدور الهام الذي قام به معالي وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان عند ترأسه للمجلس خلال السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

روابط ذات صلة

إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا

إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 لأستراليا ونيوزيلندا
المملكة تحقق تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية

المملكة تحقق تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية
المملكة تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان

المملكة تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*