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مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة

مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة

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مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة

مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة
http://almnatiq.net/?p=877959
المناطق _ فتحية عبدالله

تمكن فريق طبي متخصص من وحدة الأوعية الدماغية بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من إجراء عملية جراحية نوعية لإغلاق تمدد شرياني نازف لمريض أربعيني منوّم في المستشفى المركزي بحفر الباطن وتم إجراء العملية بنجاح في 3 ساعات .
وذكر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني بأن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والتي تطلبت سفر الفريق الطبي الى محافظة حفر الباطن لإجرائها وذلك بتوجيهات من المشرف العام المستشفى الجامعي بالخبر رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وذلك مساهمة من المستشفى الجامعي بالخبر في دعم ومساندة مستشفيات المنطقة الشرقية بالكوادر الطبية والخبرات المؤهلة مما له الأثر الإيجابي على تعزيز ورفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة والمملكة بشكل عام.
و ذكر الدكتور حسام الجهني المشرف على العملية أن المريض قد تعرض لنزيف دماغي حاد والذي يعرف بـ ( أم الدم) أو النزيف تحت العنكبوتية والذي يعتبر من أخطر أنواع النزيف الدماغي والذي يتطلب العلاج المستعجل كحد اقصى ٢٤ أو ٤٨ ساعه ، ومع صعوبة قبول المريض في مستشفيات المنطقة الشرقية نظرا للازدحام الشديد في العنايات المركزة بسبب جائحة ( كورونا ) وفِي اقل من ١٢ ساعة من حدوث النزيف توجهت وزميلي الدكتور فيصل العباس وكلانا استشاريين في وحدة الأوعية الدماغية الى المستشفى المركزي بحفر الباطن لإجراء العملية الدقيقة لإغلاق الانتفاخ الشرياني حيث تطلبت العملية فتح الجمجمة وتفريغ جزء من النزيف وفصل الأنسجة الدماغية في الفص الأيسر السائد عن الشرايين الدماغية والتعرف على موقع التمدد الشرياني ومن ثم تثبيت رابط معدني لإغلاقه تحت التكبير المجهري .
وأكد د.الجهني أن هذه العملية تأتي كجزء من منظومة تعاون وحدة الأوعية الدماغية في قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والتي بموجبها قدم أعضاءها الخدمة العلاجية بكفاءة وفاعلية وفي أوقات قياسية ، سواء بالعلاجات الجراحية أو بالقسطرة التداخلية التي خدمت العديد من المرضى في مختلف القطاعات الصحية منذ تأسيس الوحدة عام ٢٠١٦ م وهذه الوحدة تقدم أيضا الدعم العلاجي ما بعد الإجراءات العلاجية، مستخدمين طرق التواصل عن بعد لضمان سلامة المرضى في المستشفيات الأخرى.

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