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تعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية لمكافحة “كورونا”

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تعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية لمكافحة “كورونا”

تعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية لمكافحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=877965
المناطق _ وكالات

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، مساء اليوم (الخميس)، إطلاق شركتين من القطاع الخاص الإماراتي وشركتين إسرائيليتين «عدة مشاريع مشتركة» في إطار الجهود لمكافحة فيروس «كورونا».

وقالت الوكالة: «في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على دول العالم كافة، والمتمثل في السعي إلى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا وتكريسها لصالح مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد-19».

وأشارت الوكالة إلى ان «هذه الشراكة العلمية والطبية تأتي لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة، وفي ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها».

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