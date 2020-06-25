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جمعية سوار بصوير تعقد اجتماع الجمعية العمومية الرابع

جمعية سوار بصوير تعقد اجتماع الجمعية العمومية الرابع
http://almnatiq.net/?p=878000
الجوف - فواز الرويلي

استهل رئيس مجلس إدارة جمعية سوار للتنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي اجتماع الجمعية العمومية الرابع بتقديم شكره و تقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على جهودها الجبارة في التعامل مع جائحة كورونا في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين و المقيمين ، و الشكر موصول لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته لعددٍ من المبادرات الوقائية والتوعوية والأسرية في سبيل تخفيف آثار هذا الوباء ، مثمنًا لأعضاء المجلس حضورهم و تفاعلهم ، مباركًا لهم النجاحات التي حققتها الجمعية .
بعد ذلك تم البدء في محاور الاجتماع و استعراض جدول أعمال اللقاء والذي اشتمل على عددٍ من المحاور المهمة ، من أهمها تقرير المحاسب القانوني و أنشطة الجمعية في عام ٢٠١٩ ، و الاطلاع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ ، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ ، كما تمّ الاستماع إلى أفكار و مقترحات الأعضاء .
وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس إدارة جمعية سوار أعضاء المجلس على حضورهم وتواصلهم و جهودهم الحثيثة ، سائلاً الله سبحانه و تعالى أن تحقق الجمعية ما تصبوا إليه في تحقيق رؤيتها ورسالتها .

 

 

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