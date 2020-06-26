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تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا
http://almnatiq.net/?p=878006
المناطق _ نواكشوط

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود،عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 3739 حالة مؤكدة.
وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 2195 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليزداد العدد المتعافين من الوباء إلى 1225 حالة.
وأبلغ عن وفاة ثلاث أشخاص جدد ليصبح عدد المتوفين 119 شخصًا، منذ ظهور هذا الوباء في البلاد.

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