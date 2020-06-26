الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد بمكة وجازان والباحة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ورياح نشطة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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