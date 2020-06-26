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ميليشيات عراقية موالية لإيران تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل

ميليشيات عراقية موالية لإيران تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل
http://almnatiq.net/?p=878012
المناطق_الرياض

هددت ميليشيات عراقية موالية لإيران رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالقتل. وذكرت تقارير اعلامية اليوم الجمعة أن المسؤول الأمني للميليشيا موالية لإيران قد هدد بالفعل رئيس الوزراء العراقي بالقتل، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “رويترز” عن مسؤولين بالحكومة العراقية القول أن القوات الأمنية داهمت المكتب الرئيسي لكتائب حزب الله العراقي المدعومة إيرانيا.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة من قيادات تلك الميليشيات، وصادرت بعض الصواريخ أثناء المداهمة في خطوة تعتبر الأكثر جرأة على مليشيا تابعة لإيران.

ويأتي كل ذلك في وقت وصل فيه التصعيد بين الطرفين إلى مستوى غير مسبوق بعد ان تحولت وسائل الإعلام العراقية الممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني، إلى مهاجمة حكومة الكاظمي واتهامها بالعمالة الخارجية.

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