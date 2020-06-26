“النواب” يقر مشروع قانون لإصلاح الشرطة.. وترمب يعارض

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رغم معارضة الرئيس دونالد ترمب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، الخميس، وأحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضواً ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد، وهو محتجز لدى الشرطة الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على تصرفات الشرطة، لاسيما مع الأميركيين من أصل إفريقي.

إلا أنه من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

تعديلات جذرية على النظام

كما من المفترض أن يدخل القرار تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم، ويحظر ممارسة “الخنق” أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.

بدورها، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التصويت بـ”التاريخي” وقالت إنه “يغير ثقافة الشرطة، ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأميركيين”.