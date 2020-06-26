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الصين تسيطر على “كورونا” وتراجع طفيف بالإصابات

الصين تسيطر على “كورونا” وتراجع طفيف بالإصابات

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الصين تسيطر على “كورونا” وتراجع طفيف بالإصابات

الصين تسيطر على “كورونا” وتراجع طفيف بالإصابات
http://almnatiq.net/?p=878028
المناطق_وكالات

سجلت الصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث سجلت 13 إصابة في البر الصيني الرئيسي أمس الخميس، الأمر الذي يشير إلى أن الصين سيطرت فعليا على موجة التفشي الثانية في بؤرة بكين

فقد أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البر الرئيسي، الخميس، بعد أن كانت قد سجلت 19 إصابة بالفيروس في اليوم السابق، بينها حالة واحدة في مقاطعة هيبي المجاورة

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن من بين هذه الإصابات، كانت 11 حالة في العاصمة بكين، بانخفاض عن 13 في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته رويترز

وحتى أمس الخميس، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين 83462 حالة

وكانت الصين أعلنت عن اكتشاف 19 حالة إصابة بالفيروس الخميس وسط إجراء اختبارات جماعية في بكين، حيث يبدو أنه تمت السيطرة على تفش جديد للمرض

لم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالفيروس ليتوقف عدد الوفيات عند 4641 حالة وفاة

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر الخميس، من أنه على الرغم من انحسار فيروس كورونا في أوروبا، لكنه يزداد سوءا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل وأن يصل عدد الوفيات إلى 500 ألف

وأضاف تيدروس، في مؤتمر متلفز مع أعضاء في لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي، أنه عند انتهاء الوباء، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس “وضعا جديدا” يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 483 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس

وسجلت رسميا أكثر من 9.5 ملايين إصابة في 196 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أعلن عن تعافي قرابة 4.7 ملايين شخص

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