بايدن يواصل هفواته.. ويتحدث عن 120 مليون وفاة بفيروس كورونا في أميركا فقط!

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يبدو أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، يواصل هفواته. فقد تعرض خلال الساعات الماضية لحملة انتقادات من قبل أنصار الحزب الجمهوري، ووسائل إعلام، إثر حديثه أمس خلال حملة له في بنسلفانيا عن وفاة 120 مليون شخص، بسبب فيروس كورونا في أميركا وحدها!

وقال بايدن “الناس ليس لديهم عمل، ولا يعرفون إلى أين يذهبون، ولا ماذا يفعلون”. “لدينا الآن أكثر من 120 مليون قتيل جراء كوفيد19″، على الرغم من أن البلاد سجلت الخميس 122،000 ألف وفاة وفقًا لأرقام جونز هوبكنز.