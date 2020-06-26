تنبيه من «الغذاء والدواء»: عيوب في شرائط اختبار السكر بالدم

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الخلل في التشغيلة رقم (4582205)، التي ينتج عنه الاستمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر في الدم.

وطالبت الهيئة مستخدمي هذه الشرائط، بالتواصل مع الممثل المعتمد «الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة» من خلال الرقم المجاني: (8002440266) أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]؛ لاستبدال الشرائط على حساب الشركة.

كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأي أجهزة ومنتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق تيقظ