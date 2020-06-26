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النفط يرتفع بفضل نمو الطلب على الوقود

النفط يرتفع بفضل نمو الطلب على الوقود

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النفط يرتفع بفضل نمو الطلب على الوقود

النفط يرتفع بفضل نمو الطلب على الوقود
http://almnatiq.net/?p=878046
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل مكاسب حققتها بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية ومؤشرات على انتعاش في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 39.29 دولار للبرميل لكنها تتجه صوب تسجيل انخفاض طفيف هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 41.69 دولار للبرميل وتتجه أيضا صوب تسجيل انخفاض محدود في الأسبوع.

ويقول محللون إن بيانات من الأقمار الصناعية تظهر انتعاشا قويا في حركة المرور بالصين وأوروبا وفي أنحاء الولايات المتحدة مما يشير إلى تحسن في طلب الوقود.

وأظهرت بيانات قدمتها شركة توم توم لتكنولوجيا المواقع لرويترز أن الزحام في شنغهاي في الأسابيع القليلة الفائتة كان أعلى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما عادت حركة المرور في موسكو إلى مستويات العام الماضي.

لكن هناك مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في ولايات تقع جنوب الولايات المتحدة مما قد يعرقل تعافي الطلب، خصوصا وأن بعض تلك الولايات، مثل فلوريدا وتكساس، من بين أكبر مستهلكي البنزين.

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