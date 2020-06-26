سوريا.. مظاهرة في درعا لطرد الميليشيات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين

خرج العشرات من الشبان في مظاهرة على الدراجات النارية، مساء أمس الخميس، في مدينة الحراك شرق محافظة درعا، وهتفوا ضد الحكومة وطالبوا بطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مظاهرة شعبية خرجت أمس الخميس، في بلدة أم المياذن في ريف درعا، بعد اعتقال امرأة في درعا المحطة، طالب المتظاهرون خلالها بالإفراج عن المعتقلين في سجون الحكومة.

ورصد المرصد، الثلاثاء الماضي، مظاهرة ضمت المئات من السوريين في مدينة بصرى الشام شرق محافظة درعا، طالبت بطرد الميليشيات الإيرانية من المحافظة، والإفراج عن المعتقلين من سجون الحكومة.