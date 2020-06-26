بـ1,5 مليار دولار.. «فيفا» يدعم متضرري كورونا

وكشف إنفانتينو، عقب اجتماع لمجلس «فيفا» قرر خلاله اختيار الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة مونديال السيدات عام 2023، كشف عن أنه يمكن لكل من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، أن تتلقى مليون دولار، مع تخصيص مساعدة إضافية بقيمة 500 ألف دولار لمساعدة كرة القدم النسائية.

وسبق للاتحاد الدولي، أن قرر في أبريل الماضي، دفع 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سُددت بشكل مبكر لمواجهة تبعات أزمة «كوفيد-19» الذي عطل كرة القدم منذ مارس الماضي، قبل أن تعود تدريجيا اعتبارًا من مايو.

ومن المقرر، أن تتوافر مساعدات أخرى على شكل قروض بدون فوائد، قد تصل إلى 35 % من دخل كل اتحاد، على أن يكون الحد الأدنى لكل قرض 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 ملايين دولار، في حين يمكن للاتحادات القارية الحصول على قرض بقيمة 4 ملايين دولار.

وأوضح إنفانتينو، في مؤتمر صحفي «عن بُعد» عبر تقنية الاتصال بالفيديو: «نمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة بخصوص السداد».

وشدد السويسري على أنه من أجل تمويل هذه المساعدة، عمَّد الاتحاد الدولي إلى سحب بعض الاحتياطي النقدي، وهو 328 مليون دولار لتغطية المساعدات المباشرة، و556 مليون دولار لتمويل القروض.

وأضاف إنفانتينو أنه «في بعض أنحاء العالم، لم تعاود كرة القدم نشاطها حتى الآن، وعلينا أن نساعدهم»، وهي الخطوة التي تأتي ضمن تحركات «فيفا»، للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي، في مارس الماضي، عبر إنشاء صندوق مساعدة كرة القدم.