بـ1,5 مليار دولار.. «فيفا» يدعم متضرري كورونا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تخصيص مبلغ 1,5 مليار دولار، من أجل مساعدة الاتحادات الأعضاء التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على شكل منح وقروض.
وكشف إنفانتينو، عقب اجتماع لمجلس «فيفا» قرر خلاله اختيار الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة مونديال السيدات عام 2023، كشف عن أنه يمكن لكل من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، أن تتلقى مليون دولار، مع تخصيص مساعدة إضافية بقيمة 500 ألف دولار لمساعدة كرة القدم النسائية.
وسبق للاتحاد الدولي، أن قرر في أبريل الماضي، دفع 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سُددت بشكل مبكر لمواجهة تبعات أزمة «كوفيد-19» الذي عطل كرة القدم منذ مارس الماضي، قبل أن تعود تدريجيا اعتبارًا من مايو.
وأوضح إنفانتينو، في مؤتمر صحفي «عن بُعد» عبر تقنية الاتصال بالفيديو: «نمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة بخصوص السداد».
وشدد السويسري على أنه من أجل تمويل هذه المساعدة، عمَّد الاتحاد الدولي إلى سحب بعض الاحتياطي النقدي، وهو 328 مليون دولار لتغطية المساعدات المباشرة، و556 مليون دولار لتمويل القروض.
وأضاف إنفانتينو أنه «في بعض أنحاء العالم، لم تعاود كرة القدم نشاطها حتى الآن، وعلينا أن نساعدهم»، وهي الخطوة التي تأتي ضمن تحركات «فيفا»، للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي، في مارس الماضي، عبر إنشاء صندوق مساعدة كرة القدم.
التعليقات (٠) اضف تعليق