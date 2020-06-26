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إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”

إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”

أبرز المواد

إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”

إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”
http://almnatiq.net/?p=878057
المناطق_الرياض

فجر مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، مفاجأة جديدة عن مستقبل اللاعب مع نادي الهلال

وإدواردو ينتهي عقده مع نادي الهلال، في 30 يونيو الجاري، وسط أنباء قوية، عن رفض مجلس إدارة فهد بن نافل، التجديد معه، والاكتفاء بالتمديد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020

وإدارة الهلال، تسعى لتمديد عقد اللاعب البرازيلي، لمدة 3 أشهر فقط، لضمان بقائه مع الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، والذي أمتد بشكل استثنائي عن موعده المحدد، وذلك تعويضًا لفترة التوقف الطويلة، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد

وكشف بينهيرو في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، عن عدم تلقي إدواردو، أي عرض من إدارة الهلال، سواء بتمديد عقده لـ3 أشهر، أو التجديد لعدة مواسم أخرى

وقال وكيل أعمال النجم البرازيلي: “إدواردو لديه رغبة كبيرة بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، والأولوية ستكون للهلال.. لكن حتى الآن، لم يتقرر أي شيء، سواء ببقائه أو رحيله، وكل شيء وارد”

وأشار بينهيرو، إلى تلقي إدواردو، عروضًا مغرية من أندية محلية وخارجية، للتعاقد معه، رافضًا الكشف عن أسماء هذه الفرق، قبل تحديد مصيره مع الهلال أولًا

جدير بالذكر أن إدواردو، أنضم إلى نادي الهلال، في صيف 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي، حيث أصبح خلال 5 سنوات، الهداف التاريخي لأجانب الزعيم، عبر كل الأزمنة

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