الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي على التوالي

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود

الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو .

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 800.41 دولار. وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.69 دولار.