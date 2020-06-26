احدث الأخبار

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. “بيان ناري” بشأن ليبيا
أبرز المواد
 صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر
أبرز المواد
 اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا
أبرز المواد
 إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”
أبرز المواد
 الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي على التوالي
أبرز المواد
 بـ1,5 مليار دولار.. «فيفا» يدعم متضرري كورونا
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل»: المنشآت التجارية لا تستفيد من ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 سوريا.. مظاهرة في درعا لطرد الميليشيات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين
أبرز المواد
 النفط يرتفع بفضل نمو الطلب على الوقود
أبرز المواد
 تنبيه من «الغذاء والدواء»: عيوب في شرائط اختبار السكر بالدم
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي بذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 تحضيرات صينية للاستغناء عن الدولار الأمريكي
أبرز المواد
فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. “بيان ناري” بشأن ليبيا

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. “بيان ناري” بشأن ليبيا

أبرز المواد
صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر

صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر

أبرز المواد
اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا

اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا

أبرز المواد
إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”

إدواردو يفاجئ جماهير الهلال.. “تطورات جديدة عن مستقبله”

أبرز المواد

الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي على التوالي

الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي على التوالي
http://almnatiq.net/?p=878064
المناطق_الرياض

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود
الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو .

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 800.41 دولار. وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.69 دولار.

روابط ذات صلة

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. “بيان ناري” بشأن ليبيا

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. “بيان ناري” بشأن ليبيا
صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر

صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر
اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا

اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*