اليونيسف: نقص المساعدات يهدد أطفالا كثيرين بالموت في اليمن في ظل كورونا

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كورونا يهدد أعدادا إضافية من الأطفال بالموت جراء سوء التغذية

وجاء في التقرير يوم الجمعة، أن ملايين الأطفال في اليمن يمكن أن يصبحوا على حافة المجاعة بسبب النقص الكبير في تمويل المساعدات الإنسانية في ظل جائحة كوفيد-19، وأن القطاع الصحي المدمر بسبب الحرب والبنية التحتية المتدهورة ينازعان للتغلب على الفيروس “ومن المرجح أن يتدهور إلى حد كبير” وضع الأطفال السيئ أصلا في اليمن