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خبير دولي: تركيا تريد إشعال المنطقة وإغراقها بالإرهاب واستغلال ليبيا لنشر الفكر “الداعشي”

خبير دولي: تركيا تريد إشعال المنطقة وإغراقها بالإرهاب واستغلال ليبيا لنشر الفكر “الداعشي”
http://almnatiq.net/?p=878084
المناطق- وكالات

بيّن الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن تركيا تريد إشعال المنطقة وإغراقها بالإرهاب، واستغلال الوضع في ليبيا لنشر الفكر “الداعشي” في القارة السمراء.

وأضاف أديب قائلا: “تدخل تركيا في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي، وسعيها لاحتلال سرت والجفرة هو من أجل بناء نقطة انطلاق لبث الفوضى والتطرف في أفريقيا والعالم، وقد أدركت الدول الأوروبية لخطورة مخطط تركيا وتأثيره عليها في المستقبل، لذا جاء التحرك الأوروبي حفاظا على مصالحها”.

وبحسب “سكاي نيوز”، يرى مراقبون أن البيان الثلاثي (الفرنسي- الألماني- الإيطالي)، سيعقبه إجماع أطراف عديدة أخرى باتت مدركة لخطورة اللعبة التركية في ليبيا، وانعكاسات دعم أنقرة للإرهاب في ذلك البلد الأفريقي ذو الموقع الاستراتيجي المميز عليها، لإنهاء التدخل التركي الذي سعى جاهدا لإطالة أمد الصراع وإجهاض أي مبادرات للحل السياسي.

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