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آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : “السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها؛ فقام بحقها ، وأحس بقيمتها”

آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : “السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها؛ فقام بحقها ، وأحس بقيمتها”

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آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : “السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها؛ فقام بحقها ، وأحس بقيمتها”

آل الشيخ في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : “السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها؛ فقام بحقها ، وأحس بقيمتها”
http://almnatiq.net/?p=878119
المناطق - المدينة المنورة

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة عن النعم وشكرها, موصياً فضيلته المسلمين بتقوى الله عز وجل .
وقال فضيلته ” أعظم النعم الدنيوية نعمة العافية في الابدان ومنحة الصحة للإنسان , لاتساويها نعمة من نعم الدنيا مهما عظمت ولذت, رزقنا الله جميعا الصحة والعافية ولهذا لايعرف حلاوة الصحة إلا من ذاق مرارة الأوجاع والأسقام عافانا الله وإياكم ,قال صلى الله علية وسلم )نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ),السعيد الموفق من عرف النعم اثناء وجودها فقام بحقها وأحس بقيمتها.
وبين فضيلته أن من اوجب الشكر على نعمة الصحة أن يستثمرها السلم في طاعة الله من آداء الواجبات والمحافظة على المأمورات والبعد عن القبائح والسيئات والمسابقة الى النوافل والصالحات قال تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى? مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)وفال صلى الله عليه وسلم 🙁 بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقراً مُنسيًا، أو غنًى مُطغيًا، أو مرضاً مُفسدًا، أو هَرَماً مُفنِّدًا، أو موتاً مُجهِزًا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر) .
وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي ان المسلم في كل حالاته على خير عظيم وثواب جزيل متى ما اخلص لله وصدق في طاعته ,فمن ابتلى بمرض واحتسب فهوله رفعة في الدرجات وتكفير في السيئات ,قال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ),وقال صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها).
وبين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ أن من عظيم نعمة الله أن الله يجري للعبد أجر ما كان يعمل وهو صحيح كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( إذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما),فمن أبتلى بمرض فان الله قريب من عبده فالجأ اليه واسأله العافية والصحة مع القيام بالأسباب العلاجية التي هي من حقيقة التوكل على الله جل وعلا فبالله وحدة ينكشف كربك وينجلي مرضك لقوله تعالى (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ),وكن على يقين من رحمة الله وفضله,وانه هو الشافي واكافي لقوله تعالى (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ).

 

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