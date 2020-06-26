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الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل حالتي وفاة و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=878129
المناطق - واس

سجلت الكويت اليوم 915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 43703 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر إصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 341 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ915 السابقة تضمنت 492 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 77ر53% و423 لغير الكويتيين بنسبة 23ر46%.

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