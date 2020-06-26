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الصحة العالمية: تطوير لقاح لـ كورونا يحتاج 30 مليار دولار

الصحة العالمية: تطوير لقاح لـ كورونا يحتاج 30 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=878132
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار. كما أوضحت أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء ، إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”. وأضافت أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الاجمالية.

يأتي هذا بعد ساعات على اعلان مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.

وأوضح المسؤول الأممي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أنه إذا ما تم تسريع الأبحاث الجارية عالمياً، فقد يتطلب الأمر وقتا أقل ببضعة أشهر، حسب تعبيره.

كما أكد أن هناك أكثر من 100 لقاح يجري العمل عليها، إلا أن قلة ولربما واحد قد يكون الأوفر حظا.

يذكر أنه في أبريل الماضي، أطلقت المنظمة مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع تطوير الأدوية والاختبارات واللقاحات الآمنة والفعالة للوقاية من وتشخيص وعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي يسببه الفيروس المستجد، وضمان العدالة في الحصول على العلاج للأغنياء والفقراء.

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