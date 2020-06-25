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بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية

بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية

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بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية

بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية
http://almnatiq.net/?p=878135
المناطق - بقيق

أغلقت بلدية محافظة بقيق ممثلة في لجنة متابعة محطات الوقود، مؤخرا، محطة وقود، وذلك لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة.

وفي ذات السياق تم إغلاق صراف آلي يتبع لأحد البنـوك المحلية داخل محطة وقود، وذلك لوجود مخالفة تشوه بصري وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن ذلك يأتي في ظل الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها لجنة متابعة محطات الوقود التي تقع ضمن نطاق المحافظة، حيث تقوم اللجنة بعمل جولات دورية على جميع محطات الوقود داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة، للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وتطبيقهم للمعايير الفنية اللازمة .

 

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