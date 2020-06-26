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حادث خطير في أكبر مدن اسكتلندا.. مهاجم يطعن شرطياً و أصاب عددا من الأشخاص

حادث خطير في أكبر مدن اسكتلندا.. مهاجم يطعن شرطياً و أصاب عددا من الأشخاص
http://almnatiq.net/?p=878144
المناطق - وكالات

وقع حادث طعن وسط مدينة غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، اليوم الجمعة. وأفادت تقارير إعلامية بأن رجلاً يحمل سكينا هاجم وطعن شرطياً، كما أصاب عددا من الأشخاص بجروح بالغة في “حادثة خطيرة” دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط المدينة.

وقال اتحاد الشرطة الاسكتلندية “نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط غلاسكو”.

في حين أفاد شهود عيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة عددا من سيارات الإسعاف والشرطة منتشرة في المكان، وسط أنباء عن مهاجمة رجل عدد من المارة بسكين ما أدى إلى مقتل 3، دون تأكيد رسمي من الشرطة بعد.

والأسبوع الماضي، شهدت بلدة ريدينج جنوب إنجلترا، عملية طعن أيضا، أدت إلى مقتل 3 أشخاص، ولاحقاً أعلنت الشرطة أن العملية حادث إرهابي، مؤكدة القبض على المهاجم، في حين أفاد مصدر أمني غربي أن الشاب الذي ألقي القبض عليه هو الليبي خيري سعد الله.

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