صحة حفر الباطن تشارك بـ “56”متطوعاً لتوعية المصلين في “15”جامعاً

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تواصل صحة حفر الباطن حملة التطوع الصحي لتوعية المصلين استمراراً للحملات التوعوية والوقائية تحت شعار ( نعود بحذر) بمشاركة 56 متطوعاً في 15جامعاً وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حيث نظمت الفرق التطوعية دخول المصلين والفرز البصري وقدمت لهم النصائح والإرشادات بأتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنظمها صحة حفر الباطن للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد”COVID-19″حفاظاً على المصلين وسلامة عائلاتهم .