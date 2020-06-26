احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة
أبرز المواد
 حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة
أبرز المواد
 رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي التعافي يبلغ (120471) حالة
أبرز المواد
 جوامع العاصمة المقدسة تستقبل أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة بها
منطقة مكة المكرمة
 المقدم الحربي يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية
مجتمع المناطق
 صحة حفر الباطن تشارك بـ “56”متطوعاً لتوعية المصلين في “15”جامعاً
المنطقة الشرقية
 حادث خطير في أكبر مدن اسكتلندا.. مهاجم يطعن شرطياً و أصاب عددا من الأشخاص
أبرز المواد
 جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
منطقة القصيم
 بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: تطوير لقاح لـ كورونا يحتاج 30 مليار دولار
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

المنطقة الشرقية
اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

أبرز المواد
حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة

حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة

أبرز المواد
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج

أبرز المواد

جوامع العاصمة المقدسة تستقبل أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة بها

جوامع العاصمة المقدسة تستقبل أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة بها
http://almnatiq.net/?p=878156
المناطق - واس

استقبلت جوامع وبعض مساجد العاصمة المقدسة المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة بها وذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.
والتزمت الجوامع والمساجد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي تتضمن فتح الجوامع و المساجد قبل الأذان بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 20 دقيقة وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة، وأن لا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .

 

روابط ذات صلة

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : لو حدَّثت المساجد أخبارها حين غاب عنها رجالها ، تحدث أخبارها عن متوضئين ، متطهرين ، مبكرين ، في الظلم مشائين ، وإلى الصفوف الأولى مسارعين ، بالركوع والسجود

بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : لو حدَّثت المساجد أخبارها حين غاب عنها رجالها ، تحدث أخبارها عن متوضئين ، متطهرين ، مبكرين ، في الظلم مشائين ، وإلى الصفوف الأولى مسارعين ، بالركوع والسجود
أمانة الطائف تقدم خدمة “الموعد المسبق” للتسهيل على مراجيعها

أمانة الطائف تقدم خدمة “الموعد المسبق” للتسهيل على مراجيعها
أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة

أكثر من 35 ألف أسرة محتاجة تستفيد من خدمات (بر جدة) خلال الجائحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*