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حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة

حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=878172

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وشددت في بيان لها اليوم على استنكارها استمرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار حاسم يحيل دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي توصف بـ “الفضيعة”.

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