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اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

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اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=878175
المناطق - واس

عبرت اليابان وبشدة عن إدانتها استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك العاصمة الرياض.
وأكد الناطق باسم وزير الخارجية الياباني أوتاكا ماساتو، في بيان له، أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للسلام والاستقرار الدوليين.

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