احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة
أبرز المواد
 حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة
أبرز المواد
 رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (3938) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي التعافي يبلغ (120471) حالة
أبرز المواد
 جوامع العاصمة المقدسة تستقبل أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة بها
منطقة مكة المكرمة
 المقدم الحربي يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية
مجتمع المناطق
 صحة حفر الباطن تشارك بـ “56”متطوعاً لتوعية المصلين في “15”جامعاً
المنطقة الشرقية
 حادث خطير في أكبر مدن اسكتلندا.. مهاجم يطعن شرطياً و أصاب عددا من الأشخاص
أبرز المواد
 جامعة القصيم تسهل عودة 562 طالبًا من 56 جنسية إلى بلدانهم منذ بداية الأزمة
منطقة القصيم
 بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: تطوير لقاح لـ كورونا يحتاج 30 مليار دولار
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

المنطقة الشرقية
اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

اليابان تندد بشدة الاستهداف الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه المملكة

أبرز المواد
حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة

حكومة القمر المتحدة تدين الهجمات الإرهابية للحوثيين على المنشآت الحيوية في المملكة

أبرز المواد
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجابون ينوه بقرار المملكة بشأن الحج

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=878178
المناطق - الدمام

 

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من تكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية وأعمال النظافة في الفترة الراهنة، ضمن مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الرقابية يوم أمس الخميس 04/11/1441هـ، (1082) جولة، تَبِعتها (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد (99) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (80) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (977) موقعا بالمنطقة، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة سخرت كافة طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان العودة للحياة الطبيعية بسلامه.

وأهاب محمد الصفيان بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، وكذلك الاشتراطات الصحية، وما يأتي ضمنها، من خلال مركز (940) .

 

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تشارك بـ “56”متطوعاً لتوعية المصلين في “15”جامعاً

صحة حفر الباطن تشارك بـ “56”متطوعاً لتوعية المصلين في “15”جامعاً
بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية

بلدية بقيق تغلق محطة وقود وصراف آلي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة

مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ينقذ مريضاً من ” أم الدم ” بمستشفى حفر الباطن في أقل من 12 ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*