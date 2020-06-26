أمانة الشرقية تنفذ (1082) جولة رقابية وتعقم وتطهر (977) موقعا يوم أمس الخميس

المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من تكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية وأعمال النظافة في الفترة الراهنة، ضمن مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الرقابية يوم أمس الخميس 04/11/1441هـ، (1082) جولة، تَبِعتها (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد (99) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (80) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (977) موقعا بالمنطقة، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة سخرت كافة طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان العودة للحياة الطبيعية بسلامه.

وأهاب محمد الصفيان بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، وكذلك الاشتراطات الصحية، وما يأتي ضمنها، من خلال مركز (940) .