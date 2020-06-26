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جوامع ومساجد محافظة جدة تشهد إقامة صلاة الجمعة عقب رفع تعليقها وسط إجراءات احترازية

جوامع ومساجد محافظة جدة تشهد إقامة صلاة الجمعة عقب رفع تعليقها وسط إجراءات احترازية
http://almnatiq.net/?p=878184
المناطق - واس

شهدت جوامع ومساجد محافظة جدة إقامة صلاة الجمعة عقب رفع التوقف عن صلاة الجمعة والجماعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتصدي له، وذلك بمتابعة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعمل بالبروتوكولات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المصلين .
وتقيدت الجوامع والمساجد بالتعليمات المحددة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 20 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة ، وأن لا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة ، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .
كما حرص المصلون على لبس الكمامة وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم ، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء في المنزل ، إلى جانب التزامهم بعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها .

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