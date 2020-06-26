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باكستان تفصل 262 طيارا للاشتباه في تزوير شهاداتهم

باكستان تفصل 262 طيارا للاشتباه في تزوير شهاداتهم
http://almnatiq.net/?p=878194
المناطق - وكالات

قال وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان، اليوم الجمعة، إن بلاده فصلت 262 طيارا، قد تكون شهاداتهم مزورة.

وأوضح الوزير أن الطيارين بينهم 141 من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية و9 من “إير بلو” و10 من “سيرين إيرلاين.”

وأضاف أن الباقين ينتمون إلى أندية طيران أو خدمات طائرات مستأجرة، لافتا إلى أن جميع شركات وأندية الطيران أبلغت بأن “أوراق اعتمادهم مشكوك فيها ولا يجب السماح لهم بالطيران”.

وأكد خان أن سلطات بلاده ستفرض عقوبات على 5 من مسؤولي الطيران المدني لتورطهم في عمليات تزوير أوراق الاعتماد.

يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز إيرباص A320 تحطمت يوم 22 مايو في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، ما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية، إن سلطات الطيران في البلاد أبلغت الخطوط الجوية أن قائد الطائرة المنكوبة تجاهل تعليمات إدارة الحركة الجوية بالهبوط.

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