الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية “أكثر شراسة” لفيروس كورونا بعد انتهاء الصيف

المناطق - وكالات

حذر الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا، من موجة ثانية “أكثر شراسة” لفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء الصيف على غرار الإنفلونزا الإسبانية.

وقال غويرا، وهو طبيب إيطالي الجنسية، في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم الجمعة: “فيروس كورونا المستجد يتطور بنفس الطريقة التي توقعناها وهو يشبه بالإنفلونزا الإسبانية”.

وأضاف: “الإنفلونزا الإسبانية اختفت في الصيف ثم عادت أكثر شراسة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وتوفي حينئذ خلال الموجة الثانية نحو 50 مليون شخص”.

وأشار غويرا إلى أن تراجع الجائحة خلال فترة الصيف وانخفاض عدد المرضى في غرف العناية المركزة أمران متوقعان أصلا، مشددا على أن السلطات الصحية الإيطالية تتخذ حاليا إجراءات تهدف إلى ضمان الحد من انتشار الفيروس في الخريف المقبل.

كما علق المسؤول الصحي على بؤرتين جديدتين للتفشي تم رصدهما في مدينتي بولونيا وموندراغون، مشيرا إلى أنه تم اكتشافهما وتطويقهما سريعا و”النظام عامل”، لكنه أشار إلى أن ظهور بؤر تفش جديدة في إيطاليا بل أوروبا بشكل عام أمر لا مفر منه.