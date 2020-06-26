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شرطة منطقة حائل تواصل تعزز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

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تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات برجال ألمع

تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات برجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=878231
المناطق - رجال ألمع

فعّلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة رجال ألمع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق يوم ٢٦ يونيو من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار “الصحة من أجل العدالة والعدالة من أجل الصحة “، وذلك تحت إشراف ومتابعة مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة رجال ألمع الرائد “سعيد بن عبدالله ابو عوه” ، ورئيس قسم الشؤون الوقائية بالمحافظة “محمد بن عيسى آل مغثم” .

وقد قامت الإدارة بوضع العديد من اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تبين أضرار المخدرات وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع ، وكذلك بيان العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على المتعاطين للمخدرات واكتشافهم ، فضلاً عن تقديم العديد من الإرشادات والنصائح التي تسهم في الحد من انتشار المخدرات والمتعاطين لها .

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