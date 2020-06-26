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الصالات والمراكز الرياضية بالمدينة المنورة تواصل استقبال منتسبيها وفق الاشتراطات الاحترازية

الصالات والمراكز الرياضية بالمدينة المنورة تواصل استقبال منتسبيها وفق الاشتراطات الاحترازية

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الصالات والمراكز الرياضية بالمدينة المنورة تواصل استقبال منتسبيها وفق الاشتراطات الاحترازية

الصالات والمراكز الرياضية بالمدينة المنورة تواصل استقبال منتسبيها وفق الاشتراطات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=878238
المناطق - واس

تواصل الصالات والمراكز الرياضية مطلع الأسبوع الحالي في المدينة المنورة استقبال منتسبيها والمستفيدين من الأنشطة الرياضية التي تُقدمها، وفق الاشتراطات الاحترازية المعلنة من وزارة الرياضة في “البروتوكول الطبي” المخصص لهذه الأنشطة.
وتستقبل فروع الأندية الرياضية مرتاديها بإشراف من وزارة الرياضة التي تُتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية للمستفيدين قبل الانخراط في التدريبات، إضافة إلى التأكيد على “البرتوكول الطبي” وفق الدليل الإرشادي للمراكز والصالات الرياضية الذي أصدرته الوزارة وتابعته وأشرفت على تطبيقه في فروع الأندية بمختلف مناطق المملكة، لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الرياضية للوقاية من فيروس كورونا.

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