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عروض للخيل العربية مع انطلاق صيف “تنفس” بالطائف

عروض للخيل العربية مع انطلاق صيف “تنفس” بالطائف

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عروض للخيل العربية مع انطلاق صيف “تنفس” بالطائف

عروض للخيل العربية مع انطلاق صيف “تنفس” بالطائف
http://almnatiq.net/?p=878247
المناطق - واس

تنطلق غداً, فعاليات عروض للخيل العربية التي ينظمها مركز الجعيد للفروسية بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف, ضمن فعاليات صيف السعودية “تنفس” بالمحافظة، وتقام بجوار منتزه الردف الوطني.
وتتضمن العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية الأصيلة بمناسبة عودة الحياة الطبيعية تحت شعار “نعود بحذر”، حيث يقدم 20 فارساً مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة تبرز أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بتراثنا، وتمثل عامل جذب للجمهور وتشجيعاً للسياحة.
ويقدم الفرسان خلال استعراضهم مهارات التقاط المنديل من على الأرض بسرعة فائقة, وتنويم الخيل, بالإضافة إلى عروض أخرى متنوعة يتميز بها الفارس السعودي.
يذكر أن هناك مسيرة بعنوان “شكراً أبطال الصحة والجهات العسكرية” وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.

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