في زمن “الجائحة”.. ما هي أكثر رحلات الطيران المستخدمة؟

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المناطق - الرياض

ضربت أزمة فيروس كورونا قطاعات كثيرة في العالم، وأبرزها قطاع السياحة والطيران، حتى لم نعد نرى رحلات الطيران الشهيرة بين مدن العالم، والتي كانت تكتظ بالمسافرين بشكل يومي.

ومع تعافي بعض الدول من أزمة كورونا، بدأت رحلات الطيران بالعودة شيئا فشيئا، ولكن الرحلات ذات الشعبية الكبيرة لم تعد متاحة، لتحل مكانها رحلات داخلية، اعتبرت الأكثر استخداما في الأشهر الماضية.

ووفقا لموقع “فلايت رادار 24” المختص بالطيران، فإن الرحلة الداخلية بين مدينتي جيجو وسيول في كوريا الجنوبية، هي الرحلة الأكثر ارتيادا في شهر مايو الماضي.

وتلت الرحلة الكورية التي تستغرق ساعة ونصف، رحلة داخلية أخرى في الصين، بين مدينتي شانغهاي وشينزهين.

وفي المركز الثالث جاءت الرحلة بين هو شن منه وهانوي في فيتنام، ثم رحلة بين شينزهن وشينغدو بالصين في المركز الرابع.

ونظرا لتعافي الدول الآسيوية بسرعة أكبر من فيروس كورونا، فأن قائمة الرحلات العشر الأكثر ارتيادا في العالم، هي رحلات داخلية في دول شرق آسيوية.

وفي السابق، كانت رحلات بين نيوديلهي ومومباي في الهند، وبين ملبورن وسيدني في أستراليا، من بين الرحلات الأكثر تداولا في العالم، ولكن قيود الطيران أزاحتها من القائمة.

وحتى مع عودة الرحلات في الدول الآسيوية، إلا أنها عادت بكثافة أقل بكثير من السابق، فمثلا الرحلة الأكثر تداولا، بين جيجو وسيول، انخفضت من 180رحلة يومية إلى 90 رحلة يومية اليوم.

وانخفضت رحلات الطيران بنسبة 75 بالمئة في أبريل الماضي، لكنها تعافت قليلا الشهر الماضي.

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