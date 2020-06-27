احدث الأخبار

اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية
أبرز المواد
 واشنطن ترفض ميليشيات أردوغان وتحث على استئناف المحادثات الليبية
أبرز المواد
 إماطة اللثام عن وجه رجل العصر الحجري
أبرز المواد
 في عصر كورونا.. الكمامات تلاحق خطوط الموضة
أبرز المواد
 دراسة تكشف أضرار كورونا على المخ
أبرز المواد
 العثيمين: الدول الغربية تأخرت في تجريم الإخوان
أبرز المواد
 مواجهة بين “الجوارح” الأمريكية ومقاتلتين روسيتين
أبرز المواد
 في زمن “الجائحة”.. ما هي أكثر رحلات الطيران المستخدمة؟
أبرز المواد
 ريمديسيفير.. تعرف على علاج كورونا الذي اعتمدته أوروبا وتصنعه مصر بأقل سعر
أبرز المواد
 أحمد قذاف الدم: أردوغان قد يسقط في أيام.. تركيا ضحكت علينا باسم الدين قبل 100 سنة فسلمتنا لإيطاليا وسلمت تونس لفرنسا
أبرز المواد
 عالم فيروسات يفسر اشتداد عدوى كورونا في أوروبا
أبرز المواد
 وزير التجارة الأمريكي : الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم الاضطرابات
أبرز المواد
اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية

اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية

أبرز المواد
واشنطن ترفض ميليشيات أردوغان وتحث على استئناف المحادثات الليبية

واشنطن ترفض ميليشيات أردوغان وتحث على استئناف المحادثات الليبية

أبرز المواد
إماطة اللثام عن وجه رجل العصر الحجري

إماطة اللثام عن وجه رجل العصر الحجري

أبرز المواد
في عصر كورونا.. الكمامات تلاحق خطوط الموضة

في عصر كورونا.. الكمامات تلاحق خطوط الموضة

أبرز المواد

واشنطن ترفض ميليشيات أردوغان وتحث على استئناف المحادثات الليبية

واشنطن ترفض ميليشيات أردوغان وتحث على استئناف المحادثات الليبية
http://almnatiq.net/?p=878285
المناطق - الرياض

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، إنها أكدت لحكومة فايز السراج في طرابلس، ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات.

وأعربت واشنطن، في بيان، عن رفض كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة حتمية الوقف الفوي لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأورد البيان أن الخارجية الأميركية أكدت لحكومة الوفاق ضرورة عدم خضوع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وجاءت هذه المواقف الأميركية بعد اجتماع بين مسؤولين عسكريين أميركيين، من جهة، ووفد من حكومة فايز السراج، من جهة أخرى، في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

ويوم الأحد الماضي، أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الأطراف.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 16 ألف ليبي نزحوا في الأيام الأخيرة من جراء أحدث جولات القتال في العاصمة وفي بلدة ترهونة الواقعة على مسافة 72 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وكانت واشنطن قد عبرت عن ترحيبها بالمبادرة المصرية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار والمساعدة في إطلاق العملية السياسية.

روابط ذات صلة

اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية

اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية
إماطة اللثام عن وجه رجل العصر الحجري

إماطة اللثام عن وجه رجل العصر الحجري
في عصر كورونا.. الكمامات تلاحق خطوط الموضة

في عصر كورونا.. الكمامات تلاحق خطوط الموضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*