حارس عرين الزمالك يعلن إصابته بـ”كورونا”

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أعلن حارس مرمى نادي الزمالك المصري لكرة القدم، محمد عواد، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما أجرى المسحة الطبية “بشكل فردي” عقب ظهور الأعراض عليه.

وكتب محمد عواد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن “تحاليل كورونا إيجابي.. دعواتكم”، في اشارة لتعرضه للاصابة بفيروس كورونا بعدما أجرى المسحة الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وتضاف إصابة عواد إلى 11 حالة أعلن عنها الاتحاد المصري للعبة بعد إجرائه لمسحتين طبيتين على كافة الأندية ماعدا نادي الزمالك الذي اعلن مسؤولوه في بيان رسمي رفضهم لقرار مجلس الوزراء المصري باستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والمتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهته، أعلن نادي الجونة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لم يكشف عن هوية صاحبها.

وقال النادي في بيان الجمعة أن “اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعاملين بقطاع كرة القدم، خضعوا لمسحتي اختبار، استعدادا لاستئناف الدوري وعودة التدريبات الجماعية”.

وكان نادي الجونة قد قرر انتظار نتائج المسحة الثانية، رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى، لبدء التدريبات الجماعية. وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية، الجمعة، تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي.

وأضاف البيان “أبلغ النادي اتحاد الكرة بالحالة، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي، المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة”.

وقرر النادي تأجيل بدء التدريبات، حتى إجراء مسحة ثالثة، للتأكد من سلامة الجميع واستئناف التدريبات الاثنين المقبل، في حال التأكد من النتيجة السلبية للجميع.

وتستأنف منافسات الدوري المحلي اعتبارا من 25 يوليو وفقا لما أعلنه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.