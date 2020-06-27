الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير

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http://almnatiq.net/?p=878305
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ورياح نشطة على مناطق الشرقية ونجران والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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