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فلكي: ترتفع الحرارة لأعلى مستوياتها خلال الأسبوع المقبل.. ويحذر من “طباخ التمر”

فلكي: ترتفع الحرارة لأعلى مستوياتها خلال الأسبوع المقبل.. ويحذر من “طباخ التمر”
http://almnatiq.net/?p=878308
المناطق_الرياض

توقع الخبير الفلكي سلمان آل رمضان، أن تتأثر منطقة الخليج بكتلة حارة خلال الأسبوع القادم، قائلًا: ” خلال الفترة القادمة سيشتد الحر وترتفع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها في الخليج” حيث «طباخ التمر»، و«باحورة القيظ»، و«صباغ اللون».

وأوضح أن درجات الحرارة في بعض المناطق، من المتوقع أن تلامس منتصف الأربعينات، وتقترب الصغرى من الـ30، وستستمر يوم غد (السبت)، رياح البوارح وهبوب رياح السموم، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأردف: «من المتوقع أن تكون الرياح شمالية وشمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً وتثير الأتربة، وتعمل أيضا على تلطيف الحرارة، ولا تزال الرطوبة مقبولة رغم الإحساس البسيط بها».

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