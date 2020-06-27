احدث الأخبار

وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف
أبرز المواد
 قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»
أبرز المواد
 4 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات عسير
أبرز المواد
 «الجوازات» تكشف شرط تجديد إقامة التابعين الموجودين خارج المملكة
أبرز المواد
 فلكي: ترتفع الحرارة لأعلى مستوياتها خلال الأسبوع المقبل.. ويحذر من “طباخ التمر”
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وجازان وعسير
أبرز المواد
 إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 حارس عرين الزمالك يعلن إصابته بـ”كورونا”
أبرز المواد
 ابتكر مرحاضا يتحدى جاذبية القمر.. واحصل على 20 ألف دولار
أبرز المواد
 هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة تحسم الجدل
أبرز المواد
وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي

وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي

أبرز المواد
ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

أبرز المواد
الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف

الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف

أبرز المواد
قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»

قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»

أبرز المواد

وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي

وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي
http://almnatiq.net/?p=878309
المناطق_وكالات

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام، وذلك رغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير التجارة لشبكة “فوكس بيزنس” الأمريكية قائلاً : من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي ، مشيرا إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

وأضاف : ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد ، الاتجاه صعودي بقوة.

روابط ذات صلة

ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف
الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف

الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف
قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»

قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*