4 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات عسير

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4 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات عسير

4 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات عسير
http://almnatiq.net/?p=878316
المناطق_عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1441 بمبلغ 4,444,279 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين .

 

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .

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