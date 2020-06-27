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ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

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ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف

ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف
http://almnatiq.net/?p=878324
المناطق_وكالات

مازالت جرائم ميليشيا الحوثيين بحق اليمنيين تتوالى، وفي جديد فصولها مجزرة دموية ارتكبتها مساء الخميس، حولت فيها عرساً في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، إلى مأتم

? أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، عن تدميرها مخزناً للطيران المسير وموقعا وثكنات للميليشيات… تدمير مخزن للطيران الحوثي بالحديدة.. ومقتل قيادي بارز

اليمن فقد أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس، خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف أحد الشبان في منزل المواطن أحمد سعيد المسيب، فاستهدف المنزل بالقذائف

بدورها أوضحت مصادر محلية، بأن قذيفة حوثية استهدفت المنزل في حي ربع السوف، وأسفرت عن مقتل الطفل سعيد أحمد سعيد مسيب، البالغ من العمر 4 سنوات، ومعه جدته المسنة سعود سالم عبدالله مسيب، كما أصابت طفلة أخرى

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بإسعاف الضحايا إلى مستشفى حيس، ولكن الطفل أحمد والمسنة سعود فارقا الحياة متأثرين بإصابات بليغة

يشار إلى أن مديرية حيس لطالما كانت ضحية القصف الحوثي المستمر، حتى في ظل سريان الهدنة الأممية واتفاق ستوكهولم

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