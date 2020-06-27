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الصين تسجل ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=878340
المناطق_وكالات

أعلنت الصين اليوم السبت تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام وذلك بعد ظهور المرض مجددا في العاصمة بكين

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين خلال يوم الجمعة مقابل 13 حالة في اليوم السابق لتصبح أكبر حصيلة منذ يوم الاثنين

وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة يوم امس الجمعة مقابل 11 حالة في اليوم السابق

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو أيار عند 4634

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