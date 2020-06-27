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أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”.. بلغت 45 ألف

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أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”.. بلغت 45 ألف

أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”.. بلغت 45 ألف
http://almnatiq.net/?p=878341
المناطق_وكالات

أظهر إحصاء لرويترز تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الجمعة وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل، بحسب ما نشرت “رويترز”

وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود العزل

وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء تسعة آلاف إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية بالولاية

كما منع جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا المقاطعات من إعادة فتح اقتصاداتها لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات

وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين مسجلة نحو ستة آلاف إصابة يوم الخميس. كما سجلت الولاية أيضا عددا قياسيا لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين

وأوى الفيروس بحياة 125 ألف أمريكي تقريبا وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم

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