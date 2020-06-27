مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

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أسدل المسعف الأمريكي ماثيو أليندي، الستار عن إدمان خالد بن حمد، شقيق أمير قطر للمخدرات،مؤكدا على حاجته الدائمة لوجود مسعف إلى جواره نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدرات التي لا يمكنه الإقلاع عنها. وأكد المسعف أنه طُلب منه العمل مع خالد بن حمد؛ لأنه يتعاطى جرعات مفرطة من المخدرات، وبحاجة إلى وجود مسعف طوال الوقت

وقال ماثيو: “إنه يحب الحفلات وربما تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن لديه سوابق في تعاطي جرعة مفرطة ”

وتابع: ” عندما وصلت إلى قطر شاهدت عالمًا كبيرًا من العقاقير التي لا تمنح بوصف طبيب، المخدرات بالتحديد أشباه الأفيون ”

وأضاف: ” كان يستيقظ صباحًا ويحاول إخفاء الأمر، وكان دائمًا يحمل حقيبة من العقاقير المخدرة، وكنت أشاهده يتعاطاها وألاحظ كيف تتغير حالته العقلية ويتلعثم بكلامه وتتغير تصرفاته وكأنه شخص مختلف”