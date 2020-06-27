احدث الأخبار

النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس
أبرز المواد
 تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»
أبرز المواد
 المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
أبرز المواد
 مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
أبرز المواد
 أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”.. بلغت 45 ألف
أبرز المواد
 الصين تسجل ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إقبال كبير على شراء السيارات…قبل تطبيق القيمة المضافة
أبرز المواد
 خبير حقوقي يحث الاتحاد الأوروبي على معاقبة إسرائيل إذا ضمت أجزاء من الضفة
أبرز المواد
 وزير التجارة الأمريكي: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الفيروس يتراجع صيفاً وينقض في الخريف
أبرز المواد
 قرار تاريخي للمملكة يُنقذ الاقتصاد العالمي من الآثار المدمرة لـ«كورونا»
أبرز المواد
النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

أبرز المواد
تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

أبرز المواد
المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أبرز المواد
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

أبرز المواد

النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس
http://almnatiq.net/?p=878344
المناطق_الرياض

من المنتظر أن يصل إلى الرياض الاثنين المقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المحترف المغربي نورالدين إمرابط، وذلك للانضمام لتدريبات الفريق والتي سيتم تحديد انطلاقتها اليوم من خلال المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا، وأشارت المصادر إلى أنه ينتظر وصول اللاعبين البرازيليين بيتروس ومايكون اليوم (السبت) ليكتمل بذلك جميع لاعبي الفريق.

من جهتها وافقت إدارة النصر على تمديد إعارة مهاجم الفريق متعب الحماد مع فريق الكوكب بناء على طلب نادي الكوكب وموافقة اللاعب نفسه؛ فيما ينتظر أن يمدد إعارة عدد من اللاعبين المعارين من النصر ومن ضمنهم وأبرزهم راكان الشملان مع الوحدة وسامي النجعي مع ضمك.

وعلى صعيد آخر قدم رئيس الجبلين فايز المعجل شكره وتقديره لإدارة نادي النصر وتحديداً الدكتور صفوان السويكت وذلك لموافقتها على اصطحاب الجهاز الفني البرتغالي من البرتغال للرياض عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليومين الماضيين.

روابط ذات صلة

تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»
المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

المملكة تؤكد على تعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*