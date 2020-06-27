النصر يبدأ التدريبات وينتظر وصـول إمرابط وبيتروس

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من المنتظر أن يصل إلى الرياض الاثنين المقبل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المحترف المغربي نورالدين إمرابط، وذلك للانضمام لتدريبات الفريق والتي سيتم تحديد انطلاقتها اليوم من خلال المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا، وأشارت المصادر إلى أنه ينتظر وصول اللاعبين البرازيليين بيتروس ومايكون اليوم (السبت) ليكتمل بذلك جميع لاعبي الفريق.

من جهتها وافقت إدارة النصر على تمديد إعارة مهاجم الفريق متعب الحماد مع فريق الكوكب بناء على طلب نادي الكوكب وموافقة اللاعب نفسه؛ فيما ينتظر أن يمدد إعارة عدد من اللاعبين المعارين من النصر ومن ضمنهم وأبرزهم راكان الشملان مع الوحدة وسامي النجعي مع ضمك.

وعلى صعيد آخر قدم رئيس الجبلين فايز المعجل شكره وتقديره لإدارة نادي النصر وتحديداً الدكتور صفوان السويكت وذلك لموافقتها على اصطحاب الجهاز الفني البرتغالي من البرتغال للرياض عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اليومين الماضيين.