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تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

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تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»

تقويم التعليم: المقابل المالي للاختبار «محفوظ في ملف الطالب»
http://almnatiq.net/?p=878345
المناطق_الرياض

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن المقابل المالي للاختبار التحصيلي للطالب الذي لم يقم بالاختبار «محفوظ في ملفه»، للاستفادة منه في اختبارات قادمة، كما يمكن للطالب استرجاعه في أي وقت.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة –عبر تويتر- أنه «سيتم حفظ المقابل المالي في ملف الطالب أو الطالبة بالموقع الإلكتروني، للاستفادة منه في اختبارات مقبلة».

وتابع الحساب، أنه «يمكن طلب استرجاع مبلغ نقدي إلى الحساب البنكي، من خلال تعبئة (نموذج استعادة مبلغ) الموجود في السجل المالي بالملف الشخصي في الموقع الإلكتروني للهيئة».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد الطلبة لم يؤدّ الاختبار، وتساءل عن مصير المقابل المالي.

من جهة أخرى، أوضحت هيئة تقويم التعليم، أنه سيتم إعلان نتائج الاختبار الفعلي حسب المواعيد المُعلنة في 20 ذي القعدة 1441هـ.

كما أعلنت الهيئة أمس الجمعة، عن فتح محدود للتسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي في المقرات، ويُسمح بالتسجيل فقط للطلبة الذين لم يسبق لهم دخول الاختبار خلال الفترتين الأولى والثانية.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل هو غدًا الأحد الموافق 28 يونيو 2020م، ويتم التسجيل عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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