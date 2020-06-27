حساب المواطن: حذف المستفيد لحسابه لا يتيح له التسجيل مرة أخرى

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أكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّ قيام المستفيد بحذف حسابه حتى لو كان عن طريق الخطأ، لا يتيح له التسجيل مرة ثانية في الوقت الحالي

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر- أنه «في حال تم حذف الحساب لا يمكنك التسجيل، حيث التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا»

وتابع «حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين»

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، قام بحذف حسابه عن طريق الخطأ أثناء إجرائه إضافة تابع