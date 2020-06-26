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الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا

الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا

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الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا

الجعفري يحصل على الماجستير في التوريد والعمليات من إنجلترا
http://almnatiq.net/?p=878368
المناطق_جازان

حصل أ.موسى عبدالله جعفري، أحد منسوبي شركة الريف لتكرير السكر بجازان على درجة الماجستير، تخصص إدارة أعمال سلاسل التوريد والعمليات من جامعة ليفربول في إنجلترا.
وله العديد من الإنجازات أهمها: تأسيس وتطوير إدارة المستودعات -كريستل، تأسيس إدارة الخدمات اللوجستيه لشركة بريق المعادن – منجم جبل صائد، تأسيس وحدة عمل الخدمات اللوجستيه شركة الريف لتكرير السكر.
كما حصل على عدة دورات وأهمها: حل المشكلات واتخاذ القرار، تطوير الموظفين -كلية هارفارد للأعمال، تفاعلات صعبة- كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ، التنوع- كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أساسيات التغذية المرتدة-كلية هارفارد للأعمال، تحديد الأهداف-كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، رائدة وتحفيز
-كلية هارفارد للأعمال، إدارة الإجهاد، إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، قيادة الفريق-كليةهارفارد للأعمال، إدارة الوقت، دورة إدارة سلسلة التوريد المتقدمة، إعدادوقياس مؤشرات الأداء الرئيسية 201.
أسرة صحيفة المناطق ؛ تبارك هذه الإنجازات ”للجعفري” ، وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاحات في حياته العملية والعملية.

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